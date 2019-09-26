انطلاق مهرجان الكويت المسرحي 20 خلال ديسمبر المقبل

الكويت - فهد المريخي

أكد مدير مهرجان الكويت المسرحي بدورته العشرين فالح المطيري أن مهرجان الكويت المسرحي 20 يقام تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب وذلك خلال الفترة من 10 الى 18 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح الدسمة ويتضمن 6 عروض مسرحية لكل من فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الكويتي وفرقة مسرح الخليج العربي وفرقة المسرح الشعبي وفرقة مسرح الشباب وفرقة تياترو المسرحية حيث تعقب كل عرض ندوة تطبيقية تقام في قاعة الندوات بمسرح الدسمة.

واضاف قائلا : المهرجان سيتضمن ندوة فكرية تقام على مدى يومين الندوة الأولى بعنوان ( لغة الخطاب بالعرض المسرحي ) والندوة الثانية بعنوان ( النقد المسرحي في وطننا العربي بين الحضور والغياب) ويشارك بهاتين الندوتين نخبة من الأكاديميين في المسرح الخليجي والعربي بالإضافة الى ان هناك ورشتين مسرحيتين يتصدى لهما اسماء لامعة في وطننا العربي.