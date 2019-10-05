احدث الأخبار

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا
أبرز المواد
 ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أبرز المواد
 متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن 12 وظيفة صحية بنظام العقود
أبرز المواد
 منتهى العهر الإعلامي لقناة الجزيرة .. شاهد كيف تداولت مظاهرات مصر والعراق
أبرز المواد
 بعد ارتفاع معدل البطالة في تركيا.. أردوغان “يلوم العاطلين”
أبرز المواد
 42 ألف مديرة أعمال سعودية في القطاع الخاص .. شكلن 20 %
أبرز المواد
 دراسة: شبكات التواصل الاجتماعي تتحكم بشكل كبير بالمعلومة
أبرز المواد
 “أبل” تعتزم زيادة إنتاج “آيفون 11” لمواجهة الإقبال على الشراء
أبرز المواد
 البنتاغون يعلن استعداده في التحقيق بقضية عزل ترامب
أبرز المواد
 انطلاق مهرجان الكويت المسرحي 20 خلال ديسمبر المقبل
ثقافة وفنون
لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

أبرز المواد
العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا

العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا

أبرز المواد
ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

أبرز المواد
متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

أبرز المواد

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا
http://almnatiq.net/?p=781782
المناطق - وكالات

تتجه شركة “أوبر تكنولوجيز” للنقل التشاركي للتحليق في أجواء مدينة نيويورك، حيث سيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار “جون إف. كينيدي” عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت “أوبر” عن خدمة “أوبر كوبتر” الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي “أوبر” اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وتستغرق الرحلة نحو 8 دقائق، وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارا بما يعادل (750 إلى 850 ريالا) للشخص الواحد وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كينيدي والعودة منه، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة، ويتعين عليهم أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.

وتسير شركة “هيليفلايت شيرز” الرحلات وهي شركة مرخصة، وتقترب أسعار خدمة “أوبر” من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.

وقالت متحدثة باسم “أوبر” إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري، لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.

وأضافت “لن تظهر أوبر كوبتر بين الخيارات على التطبيق إذا كنت خارج نطاق منطقة مانهاتن السفلى لأن هذا لن يتيح توفير الوقت”.

ويعد مطار جون كينيدي واحدا من أكبر المطارات في الولايات المتحدة، وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة إلى أي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين، فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقة.

روابط ذات صلة

العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا

العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا
ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*