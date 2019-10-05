لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

المناطق - وكالات

تتجه شركة “أوبر تكنولوجيز” للنقل التشاركي للتحليق في أجواء مدينة نيويورك، حيث سيتمكن المستخدمون من ميسوري الحال من حجز رحلات بطائرات هليكوبتر إلى مطار “جون إف. كينيدي” عبر تطبيقات الشركة.

وأعلنت “أوبر” عن خدمة “أوبر كوبتر” الخميس، وقالت إن الرحلات من مانهاتن السفلى وإليها ستصبح متاحة لجميع مستخدمي “أوبر” اعتبارا من الثالث من أكتوبر.

وتستغرق الرحلة نحو 8 دقائق، وتتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارا بما يعادل (750 إلى 850 ريالا) للشخص الواحد وتشمل التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كينيدي والعودة منه، وفق ما ذكرت “رويترز”.

ويستطيع الركاب اصطحاب حقيبة سفر صغيرة، ويتعين عليهم أن يشاهدوا مقطع فيديو عن إجراءات السلامة قبل الإقلاع على غرار المقاطع التي تبث على الطائرات التجارية.

وتسير شركة “هيليفلايت شيرز” الرحلات وهي شركة مرخصة، وتقترب أسعار خدمة “أوبر” من أسعار منافسيها الذين يوفرون رحلات من المطار وإليه.

وقالت متحدثة باسم “أوبر” إن الرحلة لا تعبر عن الواقع عند طرح الخدمة على المستوى التجاري، لكن تأجير الطائرات الهليكوبتر لا يظهر كأحد الخيارات عبر تطبيق أوبر سوى للعملاء المتواجدين في نطاق منطقة مانهاتن السفلى.

وأضافت “لن تظهر أوبر كوبتر بين الخيارات على التطبيق إذا كنت خارج نطاق منطقة مانهاتن السفلى لأن هذا لن يتيح توفير الوقت”.

ويعد مطار جون كينيدي واحدا من أكبر المطارات في الولايات المتحدة، وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة إلى أي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين، فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقة.