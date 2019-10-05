احدث الأخبار

الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1
أبرز المواد
 لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا
أبرز المواد
 ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أبرز المواد
 متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن 12 وظيفة صحية بنظام العقود
أبرز المواد
 منتهى العهر الإعلامي لقناة الجزيرة .. شاهد كيف تداولت مظاهرات مصر والعراق
أبرز المواد
 بعد ارتفاع معدل البطالة في تركيا.. أردوغان “يلوم العاطلين”
أبرز المواد
 42 ألف مديرة أعمال سعودية في القطاع الخاص .. شكلن 20 %
أبرز المواد
 دراسة: شبكات التواصل الاجتماعي تتحكم بشكل كبير بالمعلومة
أبرز المواد
 “أبل” تعتزم زيادة إنتاج “آيفون 11” لمواجهة الإقبال على الشراء
أبرز المواد
 البنتاغون يعلن استعداده في التحقيق بقضية عزل ترامب
أبرز المواد
الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

أبرز المواد
لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

أبرز المواد
العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا

العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا

أبرز المواد
ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

أبرز المواد

الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1
http://almnatiq.net/?p=781785
المناطق - الرياض

فاز فريق أميان على ضيفه فريق أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدفٍ واحد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب دو لا كورن في مدينة أميان، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، رفع نادي أميان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، ببينما حل نادي مارسيليا في المركز السادس على قائمة الدوري برصيد 13 نقطة

روابط ذات صلة

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا

لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا
العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا

العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا
ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*