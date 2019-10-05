احدث الأخبار

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات
أبرز المواد
 البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”
أبرز المواد
 النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1
أبرز المواد
 لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا
أبرز المواد
 ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أبرز المواد
 متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن 12 وظيفة صحية بنظام العقود
أبرز المواد
 منتهى العهر الإعلامي لقناة الجزيرة .. شاهد كيف تداولت مظاهرات مصر والعراق
أبرز المواد
 بعد ارتفاع معدل البطالة في تركيا.. أردوغان “يلوم العاطلين”
أبرز المواد
 42 ألف مديرة أعمال سعودية في القطاع الخاص .. شكلن 20 %
أبرز المواد
محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

أبرز المواد
البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”

البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”

أبرز المواد
النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

أبرز المواد
الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

أبرز المواد

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب
http://almnatiq.net/?p=781788
المناطق - وكالات

رغم ارتفاع أسعار خام مزيج برنت أمس إلا أن أسواق النفط تكبدت ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن تراجعت بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الطاقة.
وبحسب “رويترز”، زاد خام القياس العالمي برنت 18 سنتا أو 0.21 في المائة إلى 57.89 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.06 في المائة إلى 52.44 دولار للبرميل.
وخلال الأسبوع، انخفض برنت 6.1 في المائة، بينما نزل الخام الأمريكي 6 في المائة، ليسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ تموز (يوليو).
وأضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

روابط ذات صلة

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات
البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”

البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”
الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*