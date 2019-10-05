احدث الأخبار

دراسة: معدلات وفاة الرجال بسرطان الثدي أعلى من النساء
أبرز المواد
 محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات
أبرز المواد
 البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”
أبرز المواد
 النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب
أبرز المواد
 الدوري الفرنسي.. أميان يتغلب على مارسيليا 3-1
أبرز المواد
 لأول مرة .. “أوبر” تتيح خدمة حجز “هليكوبتر” والتكلفة تعادل 750 ريالا
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 65 شخصا
أبرز المواد
 ولي العهد يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية
أبرز المواد
 متسللون على صلة بإيران حاولوا اختراق حملة إعادة انتخاب ترامب
أبرز المواد
 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعلن عن 12 وظيفة صحية بنظام العقود
أبرز المواد
 منتهى العهر الإعلامي لقناة الجزيرة .. شاهد كيف تداولت مظاهرات مصر والعراق
أبرز المواد
 بعد ارتفاع معدل البطالة في تركيا.. أردوغان “يلوم العاطلين”
أبرز المواد
دراسة: معدلات وفاة الرجال بسرطان الثدي أعلى من النساء

دراسة: معدلات وفاة الرجال بسرطان الثدي أعلى من النساء

أبرز المواد
محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

أبرز المواد
البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”

البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”

أبرز المواد
النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

أبرز المواد

دراسة: معدلات وفاة الرجال بسرطان الثدي أعلى من النساء

دراسة: معدلات وفاة الرجال بسرطان الثدي أعلى من النساء
http://almnatiq.net/?p=781799
المناطق - وكالات

نشرت دراسة مؤخرا توحي بأن نقص الوعي بالإصابة بسرطان الثدي لدى الرجال أمر مقلق للغاية، حيث أن الإحصائيات أثبتت أن نسبة الوفيات بعد تشخيص سرطان الثدي أعلى بين الرجال عنها في النساء.
نُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة JAMA Oncology وأُجريت على يد مجموعة من الباحثين في المقام الأول من مركز Vanderbilt-Ingram للسرطان.
وقد حددت لمقارنة الوفيات بين الرجال والنساء بعد تشخيص سرطان الثدي وتقييم العوامل التي تسبب ذلك.
والتاريخ العائلي لسرطان الثدي يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي لدى الذكور، وأن الأعراض الشائعة للإصابة ليست فقط كتل الثدي، ولكن أيضا التغير في حجم الثدي وشكله ، وحدوث كتل الإبط ، وتغيير شكل الحلمة.

روابط ذات صلة

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات

محاولة انتحار من أعلى كوبري في الباحة.. تنتهي بإصابات
البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”

البيت الأبيض يرفض التعاون بتقديم وثائق حول “قضية أوكرانيا”
النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل مخاوف الطلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*