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اليونان تتهم تركيا باستغلال أزمة المهاجرين للابتزاز السياسي

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اليونان تتهم تركيا باستغلال أزمة المهاجرين للابتزاز السياسي

اليونان تتهم تركيا باستغلال أزمة المهاجرين للابتزاز السياسي
http://almnatiq.net/?p=781807
المناطق - وكالات

اتهم رئيس وزراء اليونان تركيا بأنها “تستغل” أزمة المهاجرين في أوروبا لتحقيق أغراضها الخاصة، وقال إن أنقرة قادرة على السيطرة على تدفقات المهاجرين إلى القارة وينبغي أن تفعل ذلك.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للبرلمان “يجب أن تتحمل تركيا… مسؤوليتها أيضا”.

وأضاف “أنها تملك القدرة للسيطرة على تدفقات (المهاجرين) في بحري إيجة. لا يجوز أن تعطي الانطباع بأنها تستغل هذه القضية لأغراضها الجيوسياسية”.

وتراجعت بشدة تدفقات المهاجرين على اليونان بعدما اتفق الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2016 على إغلاق مسار بحر إيجة، لكنها ارتفعت مجددا في أغسطس وسبتمبر لتسجل أعلى مستويات شهرية خلال السنوات الثلاث منذ التوصل إلى الاتفاق.

وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري وهددت “بفتح الأبواب” ما لم تحصل أنقرة على دعم دولي ملائم لخطة لإعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا.

وتواجه اليونان، التي اتخذها قرابة مليون لاجئ ومهاجر في عام 2015 سبيلا للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، زيادة حادة جديدة في عدد من يعبرون بحر إيجة إلى جزرها من تركيا وذلك بعد هدوء نسبي استمر قرابة ثلاث سنين.

وزاد التدفق من الضغوط على مخيمات اللاجئين المكتظة في اليونان ودفع الحكومة المحافظة الجديدة إلى إعلان سياسة أشد صرامة لكبح التدفقات تشمل تشديد الإجراءات على الحدود وترحيل المزيد من المهاجرين.

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