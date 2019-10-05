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سفارة المملكة في لندن تحذر المواطنين وتدعوهم لتجنب أماكن المظاهرات

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سفارة المملكة في لندن تحذر المواطنين وتدعوهم لتجنب أماكن المظاهرات

سفارة المملكة في لندن تحذر المواطنين وتدعوهم لتجنب أماكن المظاهرات
http://almnatiq.net/?p=781814
المناطق - وكالات

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة المواطنين المقيمين في لندن بتجنب أماكن المظاهرات التي ستبدأ غداً الأحد بشأن «التغيرات البيئية».

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: «نظراً لوجود مظاهرات في منطقة وسط لندن بشأن (التغيرات البيئية)، والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م حتى نهاية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م. تؤكد السفارة على ضرورة الحرص واتباع التعليمات التي تصدرها سلطات المملكة المتحدة بهذا الشأن».

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين بتجنب أماكن التجمعات وتوخي الحيطة والحذر.

كما أوضحت السفارة أرقام التواصل في حالة الطوارئ:

الشرطة المحلية: 999 و 101

سفارة المملكة لدى لندن:

02079173000

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