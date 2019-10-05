1080 وفاة بمرض صدري غامض بسبب السجائر الإلكترونية

كشفت المراكز الأمريكية المسؤولة عن مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها أن مرضا غامضا في الرئة تسبب حتى الخميس في وفاة 1080 رجلا وسيدة في 48 ولاية منذ بداية 2019، مؤكدة ارتباط هذه الوفيات بتدخين السجائر الإلكترونية. وأبان التقرير الذي صدر الجمعة أن المراكز الصحية تلقت في يوم واحد 18 بلاغا بالوفاة، فيما بلغ مجموع الوفيات خلال الأسبوع الماضي 805 حالات. وحاولت وزارة الصحة الأمريكية احتواء المشكلة، إلا أن محققيها لم يربطوا، بين أسباب الوفاة وأي منتج أو مكون بعينه، لكنهم وجهوا أصابع الاتهام إلى نوع من الزيوت الموجودة في السجائر الإلكترونية يحوي رباعي هيدرو كانابينول، وهو أحد مكونات الماريغوانا، ما يرجح أن يكون سببا في الإصابة بهذا المرض المميت. وأوصت الوزارة مواطنيها بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية التي تحوي هذا المكون، لحين التأكد من سلامته، أو منع تداوله في البلاد تجنبا لارتفاع حالات الوفاة.