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1080 وفاة بمرض صدري غامض بسبب السجائر الإلكترونية

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1080 وفاة بمرض صدري غامض بسبب السجائر الإلكترونية

1080 وفاة بمرض صدري غامض بسبب السجائر الإلكترونية
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كشفت المراكز الأمريكية المسؤولة عن مكافحة الأمراض الوبائية والوقاية منها أن مرضا غامضا في الرئة تسبب حتى الخميس في وفاة 1080 رجلا وسيدة في 48 ولاية منذ بداية 2019، مؤكدة ارتباط هذه الوفيات بتدخين السجائر الإلكترونية. وأبان التقرير الذي صدر الجمعة أن المراكز الصحية تلقت في يوم واحد 18 بلاغا بالوفاة، فيما بلغ مجموع الوفيات خلال الأسبوع الماضي 805 حالات. وحاولت وزارة الصحة الأمريكية احتواء المشكلة، إلا أن محققيها لم يربطوا، بين أسباب الوفاة وأي منتج أو مكون بعينه، لكنهم وجهوا أصابع الاتهام إلى نوع من الزيوت الموجودة في السجائر الإلكترونية يحوي رباعي هيدرو كانابينول، وهو أحد مكونات الماريغوانا، ما يرجح أن يكون سببا في الإصابة بهذا المرض المميت. وأوصت الوزارة مواطنيها بالتوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية التي تحوي هذا المكون، لحين التأكد من سلامته، أو منع تداوله في البلاد تجنبا لارتفاع حالات الوفاة.

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