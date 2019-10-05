شاهد.. صرخة محتج عراقي تخطف الاهتمام: “يا عالم ناديتك فاسمع”

المناطق - الرياض

في زخم المظاهرات الشعبية والاضطرابات التي يشهدها العراق والمطالبة بالتغيير وتحسين المستوى المعيشي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمحتج عراقي خطف اهتمام رواد المواقع بنشيد وكلمات معبرة وصوت جهوري.

ووثق الشاب بمقطع الفيديو أنشودة أو قصيدة من وسط ساحة الانتفاضة صدح صوته بها بين الدخان والنيران في مشهدية مؤثرة شدت الناشطين.

وأنشد الشاب كلمات بصوته الشجي قائلا: “يا عالم ناديتك فاسمع ثورتنا ثورة بطولية لا ثورة دين أو مذهب، بل ثأرا للإنسانية نحن فدينا العالم أجمع نصنع ملحمة الأحرار يضربنا الهاون والمدفع ثوار تتبع ثوار يا عالم ناديتك فاسمع”.

وخرج آلاف العراقيين للتظاهر مند يوم الثلاثاء الماضي في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين واقعهم المعيشي، وتوفير وظائف، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة.

‎وأدت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن إلى سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وفرضت قوات الأمن العراقية حظراً للتجول على مدار الساعة في بغداد ومحافظات أخرى، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات التي كانت عفوية ومدفوعة في أغلبها بالمشاكل جراء تدهور اقتصاد العراق ونقص الوظائف والخدمات وكذلك احتجاجاً على تنامي نفوذ إيران، حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.