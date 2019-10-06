احدث الأخبار

“آل الشيخ”: زمن “الأدلجة” لن يعود.. وما زال تعيين قيادات في الوزارة والإدارات يتم دون معايير
أبرز المواد
 أمة الله تتخلى عن الدكتوراه لاحتراف رياضة الـ«تاي تشي»
أبرز المواد
 ارتفاع السجلات التجارية 39 % في النصف الأول
أبرز المواد
 “إنستغرام” يحمي مستخدميه من التنمر
أبرز المواد
 “تيشيرت” ذكي لقياس تطور سرطان الرئة
أبرز المواد
 صحة الشمالية تهدد صحافياً بسبب تغريدة.. والوزارة تعتذر: تصرف فردي
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة جازان
أبرز المواد
 “الاتصالات” تُطَلِق إطاراً لتمكين المهارات الرقمية ورفع كفاءة شباب الوطن
أبرز المواد
 “الزعاق” يوضح سبب الانبعاثات الدخانية في صحراء حائل
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يكشف غداً تفاصيل “موسم الدرعيّة”
أبرز المواد
 الرئيس المصري يؤكد الالتزام بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل
أبرز المواد
 محمد صلاح يعتذر عن الانضمام لـ”منتخب مصر” : اسف مش هقدر أجي
أبرز المواد
“آل الشيخ”: زمن “الأدلجة” لن يعود.. وما زال تعيين قيادات في الوزارة والإدارات يتم دون معايير

“آل الشيخ”: زمن “الأدلجة” لن يعود.. وما زال تعيين قيادات في الوزارة والإدارات يتم دون معايير

أبرز المواد
أمة الله تتخلى عن الدكتوراه لاحتراف رياضة الـ«تاي تشي»

أمة الله تتخلى عن الدكتوراه لاحتراف رياضة الـ«تاي تشي»

أبرز المواد
ارتفاع السجلات التجارية 39 % في النصف الأول

ارتفاع السجلات التجارية 39 % في النصف الأول

أبرز المواد
“إنستغرام” يحمي مستخدميه من التنمر

“إنستغرام” يحمي مستخدميه من التنمر

أبرز المواد

“تيشيرت” ذكي لقياس تطور سرطان الرئة

“تيشيرت” ذكي لقياس تطور سرطان الرئة
http://almnatiq.net/?p=781824
المناطق - الرياض

أطلق فريق من الباحثين بجامعة «رادبوند» الهولندية تيشيرتاً ذكياً يمكن المصابين بداء سرطان الرئة من رصد القياسات الدقيقة لوظائف الرئة ويبثها لهم عبر تطبيق على هواتفهم الذكية. ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فهذا «التيشيرت» سيجنّب مرضى سرطان الرئة، خصوصا الذين بلغوا مرحلة متقدمة، مغبة الذهاب بشكل متكرر إلى المستشفيات لمتابعة تطورات المرض. القميص المسمى «هيكسوسكين» يرتديه المريض تحت ملابسه، وتعتمد فكرة عمله على تمدد أليافه عند انبساط صدر المريض، ثم انكماشها عند انقباضه، ليقيس عدد مرات التمدد والانكماش، ومدى تطورات حالة المريض.

روابط ذات صلة

“آل الشيخ”: زمن “الأدلجة” لن يعود.. وما زال تعيين قيادات في الوزارة والإدارات يتم دون معايير

“آل الشيخ”: زمن “الأدلجة” لن يعود.. وما زال تعيين قيادات في الوزارة والإدارات يتم دون معايير
أمة الله تتخلى عن الدكتوراه لاحتراف رياضة الـ«تاي تشي»

أمة الله تتخلى عن الدكتوراه لاحتراف رياضة الـ«تاي تشي»
ارتفاع السجلات التجارية 39 % في النصف الأول

ارتفاع السجلات التجارية 39 % في النصف الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*