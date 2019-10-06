“إنستغرام” يحمي مستخدميه من التنمر

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يطلق «إنستغرام» أداة جديدة باسم تقييد (Restrict)، لمكافحة التنمر على منصته، عبر إخفاء المحتوى المسيء في التعليقات. واختبرت المنصة الأداة لأول مرة في يوليو الماضي، وتنوي طرحها رسميا لعموم المستخدمين خلال أيام. وتتيح الأداة للمستخدم «حماية نفسه» من التنمر عبر الإنترنت عن طريق «تقييد» حساب أي مسيء، وبالتالي لن يرى تعليقاته. وفقا لما نشرته «إنستغرام» في مدونتها الإلكترونية. وسيمنع التقييد المتنمر من معرفة إن كنت متصلا بالإنترنت أم لا، أو متى قرأت رسائله، وهي طريقة تجنب حظر المتابعة الذي يسبب مشكلات أكبر ويعرض المستخدم لمزيد من الإساءة. وقال مدير «إنستغرام» آدم موسيري: «الهدف من الأداء هو تمكين المستخدم من مراقبة ما يقوم به المتنمرون عبر الإنترنت، مع حجب محاولاتهم للاتصال به بصمت». وللوصول للأداء ادخل خيارات الخصوصية في قائمة الإعدادات وانقر عليها واختر أداة التقييد (Restrict)، أو تقييد المتنمر مباشرة من ملف تعريف حسابه.