أمة الله تتخلى عن الدكتوراه لاحتراف رياضة الـ«تاي تشي»

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تخلت الدكتورة أمة الله باحاذق عن درجة الدكتوراه في الصحة النفسية من أجل التفرغ لرياضة «التاي تشي»، زعما منها أن النتائج التي تحققها مع المشتركات في رياضة التاي تشي أفضل بمراحل حتى على المستوى النفسي. باحاذق الحاصلة على الماستر، والأولى والوحيدة في الشرق الأوسط المتخصصة في برامج منظمة تاي تشي للصحة.

وأشارت وفقا لـ”عكاظ” إلى أنها بعد تفكير قررت التخلي عن عالم الصحة النفسية، لأنه يوجد الكثير في هذا التخصص لخدمة المجتمع، ولكن لا يوجد غيرها لبرامج التاي تشي للصحة، وبالتالي كان التفرغ مطلوبا، وزادت المسؤولية تجاه التاي تشي بحكم أنها العربية الوحيدة في المنظمة، وتطلب الأمر بأن تنقل الثقافة بالكامل ففرغت نفسها للاطلاع الأوسع والترجمة وحضور الدورات بشكل مستمر.

وشرحت أن رياضة التاي تشي هي إحدى فنون الدفاع عن النفس القديمة والتي تميزت حركاتها بالهدوء والبدء والسلاسة، وفي الآونة الأخيرة أجريت عليها العديد من الدراسات الطبية لمشكلات صحية مختلفة، وأثبتت فعاليتها بالأدلة الطبية، وأصبحت تُمارس كرياضة علاجية في مختلف دول العالم.

كما أن هنالك العديد من الفوائد الصحية التي تقدمها ممارسة تاي تشي في تحسين عدد من المشكلات الصحية والأمراض المزمنة، وأبرزها التهاب المفاصل والسكري وهشاشة العظام وضغط الدم واضطرابات النوم وأمراض لقلب وغيرها، ولذلك أوصى مركز التحكم بالأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة ببرنامج الدكتور لام تاي تشي لالتهاب المفاصل، بالإضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أوصت بممارسة تاي تشي في أحد تقنيات تحسين التوازن والوقاية من السقوط، وقد أعد مستشفى مايو كلينيك تقريرا حول فوائد «التاي تشي» لمحاربة الضغوط النفسية والإجهاد، وأوصى بممارسته للتخفيف منه ومن آثاره المسببة للعديد من الأمراض الجسدية والنفسية.

وأوضحت أنه تم اعتماد البرنامج من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسيتم اعتماد أول دفعة في بداية أكتوبر الجاري ٢٠١٩ لبرنامج تاي تشي التهاب المفاصل والوقاية من السقوط.

وحققت الدكتورة باحاذق العديد من الإنجازات، ليتم اعتمادها من منظمة تاي تشي للصحة في يناير 2015، كما أصبحت هذه الرياضة والتمارين تُمارس في الأندية الرياضية ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز الاجتماعية، كما اعتمد حتى الآن أكثر من ١٥٠ مدربا ومدربة في مختلف مناطق المملكة، وسيبدأ الانطلاق إلى الخليج في الإمارات تحديدا في أكتوبر لاعتماد عدد إضافي كمدربين لبرنامج تاي التهاب المفاصل، وحصلت على الموافقة والدعم من الاتحاد السعودي للطب الرياضي لنشر الوعي والثقافة لهذه الرياضة في اللقاءات العامة، وحصل كل من برنامج تاي تشي لالتهاب المفاصل والوقاية من السقوط، وكذلك برنامج تاي تشي للسكري على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تقديم البرنامج في جدة والرياض والشرقية.