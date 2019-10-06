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لحملة الثانوية فأعلى.. طيران الإمارات يعلن وظائف بمسمى مساعد شحن

لحملة الثانوية فأعلى.. طيران الإمارات يعلن وظائف بمسمى مساعد شحن
http://almnatiq.net/?p=781828
المناطق - الرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف متعددة للسعوديين بمسمى مساعد شحن (Cargo Assistant) لحملة الثانوية فأعلى.

وجاءت الشروط والمتطلبات كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية كحد أدنى.
– خبرة سنتين في مجال الشحن أو مجال مشابه، أو في بيئة عمل الطيران.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
– العمل بنظام المناوبة.

ويتمثل الوصف الوظفيفي في تزويد عملاء طيران الإمارات بخدمة متسقة وعالية الجودة في مجال الشحن والمناولة سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع وكلاء المناولة، وتزويدهم بالمعلومات والاجابة على الاستفسارات فيما يتعلق (بأسعار الشحن، التفاصيل، الحجوزات، المفقودات، التواصل، واللوائح) وغيرها من الاستفسارات، بالإضافة إلى مراقبة خدمات وكلاء الشحن والناولة والتأكد من اتباعهم لمعايير ولوائح الشحن المحددة من قبل طيران الإمارات.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط ويستمر حتى الثلاثاء 1441/2/16هـ (الموافق 2019/10/15م).

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