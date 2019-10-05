اللهيبي: المعلم هو العماد الأساس لتكوّن الأوطان وباني الأمجاد على مر العصور

عادل الزهراني - الطائف

أكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي على ان المعلم هو العماد الأساس لتكوّن الأوطان، وباني الأمجاد على مر العصور، وصانع العقول في تقدّم العلم، عطفًا على أن هذه الرسالة السامية وضعها الخالق سبحانه واصطفاها من بين جميع المهن، وأجرها باقي إلى قيام الساعة لحاملي العلم والتعلّم في المدارس والجامعات، وأي بقعة دراسية في المجتمع .

وقال بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تحت شعار ” المعلمون الشباب، مستقبل مهنة التعليم ” نحتفي سويًا في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بهذه المناسبة العزيزة على الميدان التربوي خاصة وللمجتمع كافة ونحن نعلم أن إنجازات المعلم لا يمكن إحصاؤها، ونواتجها في هذا الوطن كانت محل فخر لقادة هذه البلاد الطاهرة، ونطمح للمزيد في ظل تقدّم المملكة العربية السعودية نحو الرؤية الطموحة ٢٠٣٠، فكل ما يتحقق لأبنائنا الطلاب والطالبات مكان اعتزاز للجميع، وأيضًا محل تقدير واهتمام ، وسنعمل على تهيئة كافة السبل المعززة لأدائهم، وتوفير الأجواء المناسبة حتى نرى ثمارهم في مخرجات التعليم

وأضاف : رسالتنا في هذا اليوم العالمي لكم أيها المعلمون والمعلمات، استمروا في عطائكم اللامحدود، فأنتم أهله، واحرصوا على اكتساب الخبرات؛ لتكون إضافة لكم في تحصيلكم المهني، وعونًا في أداء رسالتكم، واعلموا أن الوطن بأكمله يكنّ لكم العرفان والجميل، فمثلما نحن وأنتم نعد من نواتج معلمين سابقين، حتمًا سيكون الغد أجمل بمخرجات المعلمين الشباب، لتصبح مملكة سلمان في مصاف الدول المتقدمة في العلم والمعرفة.