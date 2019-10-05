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هيئة النقل تلزم المنشآت: الضمان المالي أو إلغاء التراخيص

هيئة النقل تلزم المنشآت: الضمان المالي أو إلغاء التراخيص
http://almnatiq.net/?p=781847
المناطق_وكالات

أبلغت هيئة النقل العام، المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط وسطاء الشحن، بانتهاء المهلة المحددة لاستيفاء شرط تقديم الضمان المالي للمنشآت المرخص لها قبل الأول من صفر 1441.

وألزمت الهيئة جميع المنشآت المرخص لها بتزويدها بالضمان المالي مع انتهاء المهلة، لتجنب إيقاف التراخيص أو الإلغاء وفقا للائحة المنظمة للنشاط.

واعتمدت “هيئة النقل” آلية تنفيذ أحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، وأفادت بأن بعض أحكام اللائحة طُبِّق الإثنين الماضي، لانتهاء المهلة المحددة بحسب الاقتصادية.

وتضمنت اللائحة انتهاء مهلة قبول طلبات تجديد التراخيص المنتهية لممارسة نشاط نقل البضائع الصادرة قبل الأول من صفر 1441، حيث سيكون الترخيص ملغى حكما في حال انتهائه دون تجديده، وكذلك انتهاء مهلة قبول طلبات تجديد التراخيص المنتهية لممارسة نشاط وسطاء الشحن الصادرة قبل التاريخ ذاته.

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