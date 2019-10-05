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النفط ينهي الأسبوع على خسارة 5%

النفط ينهي الأسبوع على خسارة 5%
http://almnatiq.net/?p=781858
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من
خمسة بالمئة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 بالمئة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو تموز. وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 بالمئة هى أيضا الأكبر منذ يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بوتيرة معتدلة في سبتمبر أيلول وإن معدل البطالة هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاما عند 3.5 بالمئة.

لكن التقرير جاء في أعقاب سلسلة تقارير اقتصادية ضعيفة بما في ذلك هبوط حاد في نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات.

وفي جانب المعروض، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الخميس إن أكبر مصًدر للنفط في العالم استعاد الإنتاج بالكامل بعد هجمات على منشأتين نفطيتين في المملكة الشهر الماضي أوقفت ضخ أكثر من 5 في المئة من المعروض العالمي من الخام.

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