10 أسباب وراء ظهور “الكرش”

10 أسباب وراء ظهور “الكرش”

أبرز المواد
نهاية محنة زوجين أستراليين بعد اعتقالهما في إيران

نهاية محنة زوجين أستراليين بعد اعتقالهما في إيران

أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

أبرز المواد
مغردون يفضحون الحوثي بعد فبركة فيديو «التغلغل» داخل السعودية

مغردون يفضحون الحوثي بعد فبركة فيديو «التغلغل» داخل السعودية

أبرز المواد

انطلاق التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

انطلاق التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات
http://almnatiq.net/?p=781868
المناطق_متابعات

انطلقت اليوم عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر 39 مركزاً انتخابيا موزعة على كافة مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المراكز الانتخابية تشهد على مستوى الدولة إقبالاً لافتاً من أعضاء الهيئات الانتخابية منذ بدء عملية التصويت ما يعكس الوعي والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والعمل البرلماني في الإمارات والتي تظهر بشكل واضح من خلال التفاعل الكبير الذي تبرزه فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب وأصحاب الهمم في المشاركة الفاعلة بالعملية الانتخابية.

وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير جميع الإمكانات التي تؤمن أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية، وبما يضمن في الوقت ذاته سير أفضل لجميع مجريات عمليات التصويت في اليوم الانتخابي.

روابط ذات صلة

10 أسباب وراء ظهور “الكرش”

10 أسباب وراء ظهور “الكرش”
نهاية محنة زوجين أستراليين بعد اعتقالهما في إيران

نهاية محنة زوجين أستراليين بعد اعتقالهما في إيران
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس المصري بذكرى يوم العبور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*