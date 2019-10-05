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جدول مواعيد أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى

جدول مواعيد أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى
http://almnatiq.net/?p=781869
المناطق_متابعات

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت، على موعد مع العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم

فيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت (بتوقيت مكة المكرمة):

الدوري الإنجليزي

– برايتون # توتنهام هوتسبير – الساعة 14:30

– ليفربول # ليستر سيتي – الساعة الخامسة مساء

– نوريتش سيتي # أستون فيلا – الساعة الخامسة مساء

– بيرنلي # إيفرتون – الساعة الخامسة مساء

– واتفورد # شيفيلد يونايتد – الساعة الخامسة مساء

– وست هام يونايتد # كريستال بالاس – الساعة 19:30

الدوري الإسباني

– ليغانيس # ليفانتي – الساعة الثانية بعد الظهر

– ريال مدريد # غرناطة – الساعة الخامسة مساء

– فالنسيا # ديبورتيفو ألافيس – الساعة 19:30

– أوساسونا # فياريال – الساعة العاشرة مساء

الدوري الإيطالي

– سبال # بارما – الساعة 16:00

– هيلاس فيرونا # سامبدوريا – الساعة السابعة مساء

– جنوى # ميلان الساعة 21:45

الدوري الألماني

– فرايبورغ # بوروسيا دورتموند الساعة 16:30

– باير ليفركوزن # لايبزيغ – الساعة 16:30

– بايرن ميونخ # هوفنهايم – الساعة 16:30

الدوري الفرنسي

– باريس سان جيرمان # أنجيه الساعة السادسة مساء

– مونبلييه # موناكو الساعة التاسعة مساء

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