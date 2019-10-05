أردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا اليوم أو غدا

المناطق_وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا وهي المنطقة التي لم تؤسس فيها أنقرة وواشنطن ”منطقة آمنة“ بعد.

وقال أردوغان ”أجرينا ترتيباتنا. أعددنا خططنا للعملية وأعطينا التعليمات الضرورية“ مضيفا أن تركيا ستنفذ عمليات جوية وبرية وأن هذه العمليات قد تبدأ ”اليوم أو غدا“.

واتفقت الولايات المتحدة مع تركيا على أن تقيما معا منطقة آمنة على الحدود السورية لكن أنقرة تقول إنها غير راضية على سير العملية وهددت من حين لآخر بتنفيذ عمليات عسكرية هناك.

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