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استمرار إغلاق مترو هونغ كونغ بعد ليلة من الاحتجاجات

استمرار إغلاق مترو هونغ كونغ بعد ليلة من الاحتجاجات
http://almnatiq.net/?p=781874
المناطق_وكالات

أعلنت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ أن شبكة المترو بالمدينة ستظل مغلقة اليوم السبت لتصيب بذلك حركة النقل في ذلك المركز المالي الآسيوي بالشلل بعد ليلة من الفوضى أطلقت خلالها الشرطة النار على صبي كما أحرق متظاهرون يطالبون بالديمقراطية متاجر ومحطات مترو.

واندلعت احتجاجات يوم الجمعة في كل أنحاء تلك المدينة التي تحكمها الصين بعد ساعات من استخدام زعيمتها كاري لام سلطات طوارئ كانت آخر مرة استُخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة لحظر الأقنعة التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.

وقالت شركة إم.تي.أر إن شبكتها التي تنقل نحو خمسة ملايين راكب يوميا ستظل مغلقة في الوقت الذي أغلقت فيه أيضا المراكز التجارية والمتاجر العملاقة (السوبر ماركت) في ضربة جديدة لبائعي التجزئة والمطاعم في مدينة على حافة الركود.

وأضافت الشركة في بيان ” لم نعد في وضع يسمح لنا بتوفير خدمة آمنة وموثوق بها للركاب في هذه الظروف ولم يعد أمام الشركة خيار سوى اتخاذ قرار تعليق خدمة شبكتها بالكامل”.

وقالت الشركة المشهورة بإدارة إحدى أكفأ شبكات القطارات في العالم إن المحتجين أضرموا النار في محطات بالإضافة إلى قطار خال.

وأغلقت كل المحطات في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب واضطرار كثيرين للعودة لمنازلهم سيرا على الأقدام وهو وضع من المتوقع أن يتفاقم مع دخول المدينة في عطلة خلال مطلع الأسبوع.

ومن المزمع تنظيم مزيد من المظاهرات عبر هونغ كونغ حتى يوم الاثنين الذي يوافق عطلة عامة ولكن لم يتضح على الفور كيف سيؤثر إغلاق وسائل النقل عليها.

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