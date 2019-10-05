عطل “كارثي” يضرب أجهزة “آبل”.. ومناشدة عاجلة لمستخدميه!

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إذا كنت لا تزال تستخدم آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس بلس، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، فهناك احتمال أنك قد تواجه مشكلة توقف الهاتف عن التشغيل.

عطل يصيب الأجهزة

ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، نقل موقع “بزنس إنسايدر” عن أبل قولها: “بعض أجهزة آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة”.

وأضاف “تؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام مسلسلة متوالية”.

وذكر موقع “بزنس إنسايدر” أن شركة أبل قالت، الجمعة، إنها ستصلح هذه المشكلات مجانا.

مناشدة

وناشدت أبل مستخدميها “إذا كنت تعتقد أن جهاز آيفون 6 إس أو آيفون 6 إس يخضع لمشكلة، فيمكنك الانتقال إلى هذا موقع خصصته أبل لهذه المشكلة، وتوصيل الرقم التسلسلي الخاص بك، وستصلح أبل العطل مجانا”.

ولجهاز آيفون 6 إس أهمية خاصة في تاريخ أبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاءها بدءا من إصدار آيفون 7 في 2016.