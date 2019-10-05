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عودة استراليين إلى موطنهم بعد اعتقالهم فى إيران عدة أشهر!

عودة استراليين إلى موطنهم بعد اعتقالهم فى إيران عدة أشهر!
http://almnatiq.net/?p=781880
المناطق_وكالات
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، السبت، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن زوجين أستراليين كانا محتجزين في إيران، بعد “مفاوضات حسّاسة للغاية” مع طهران لا تزال مستمرة لإطلاق سراح أسترالية ثالثة.

وكان كينغ وفيركين المقيمان في بيرث، يوثّقان تفاصيل رحلتهما من أستراليا إلى بريطانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مدى العامين الماضيين، لكنهما توقفا عن النشر بعد تحديثهما رسائل من قرغيزستان وباكستان قبل نحو 3 أشهر.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، الشهر الماضي، أنهما اتهما باستخدام طائرة مسيرة لالتقاط صور “لمواقع عسكرية ومناطق محظورة”.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، إنه تم الإفراج عن الأستراليين بعد “مفاوضات حساسة للغاية”، موضحة لصحفيين في سيدني أنهما “في طريقهما إلى أستراليا للقاء عائلتيهما”. وأكدت أن “معنوياتهما جيدة وهما بصحة جيدة”.

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