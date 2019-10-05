إمبراطور تهريب البشر في ليبيا يحضر اجتماعا دولياً حول الهجرة في إيطاليا

المناطق_وكالات

كشفت صحيفة إيطالية أنّ مهرب البشر سيىء السمعة المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي والمتهم بإغراق مراكب مهاجرين في عرض البحر، عبد الرحمن ميلاد، شارك في اجتماع دولي رسمي حول الهجرة بإيطاليا، قبل نحو عامين

وجاء ذلك، ليدعم الشبهات التي تحوم حول روما منذ سنتين، بخصوص إبرامها اتفاقات مع تجار البشر الأكثر وحشية ومع مجرمين وقادة مليشيات نافذين في ليبيا، من أجل إيقاف تدفق المهاجرين من السواحل الليبية وإبعادهم عن السواحل الإيطالية، مقابل تمويلهم ودعمهم، حيث أشارت الصحيفة إلى أنه من المستحيل أن لا يعرف الإيطاليين مع من يتحدثون

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن المتهم بجريمة قتل الشاب رشيد صالح البكوش رميا بالرصاص وإصابة شقيقه موسى، تم

المغرب العربي

وعرضت صحيفة “أفينيري” اليومية، الجمعة صورا ظهر فيها عبد الرحمن ميلاد المعروف باسم “البيجا”، وهو يتوسط الإجتماع، الذي أكدت الصحيفة أنه عقد في مدينة في صقلية، في 11 مايو 2017، وحضره مسؤولين إيطاليين ووفدا من خفر السواحل الليبي ومسؤولين من شمال إفريقيا يمثلون عددا من المنظمات الإغاثية

إلى ذلك، أكدت الصحيفة نقلا عن مصدر حضر الاجتماع المنعقد في مركز كارا دي مينيو لإيواء اللاجئين، أن “البيجا” شارك فيه بصفة “قيادي في خفر السواحل الليبي”، وطلب من السلطات الإيطالية تمويلا لتنظيم “استقبال المهاجرين” في ليبيا

البيجا.. زعيم عصابة اجرامية

وبعد شهر فقط من هذا الاجتماع، ذكر اسم “البيجا” في تقرير أممي، حيث تم وصفه بأنه مهرب بشر عنيف يتحمل المسؤولية عن حالات إطلاق الرصاص في البحر، ويتزعم عصابة إجرامية تنشط في منطقة الزاوية شمال غربي طرابلس

ويقدم “البيجا” نفسه على أنه قائد وحدة لخفر السواحل بمدينة الزاوية تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن تقرير من مجلس الأمن صدر في يونيو 2018، كشف أنه زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا، متورطة في تعذيب المهاجرين وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، وأعلن بمقتضى ذلك فرض عقوبات عليه

وقال مجلس الأمن الدولي إن وحدة عبد الرحمن ميلاد “ارتبطت باستمرار بالعنف ضد المهاجرين، ومهربي البشر الآخرين”، و”كان له دور مباشر في إغراق مراكب للمهاجرين باستخدام أسلحة نارية”

ومنذ بداية العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، انضم البيجا إلى المعركة وظهر في ساحات القتال وهو يقاتل ضمن صفوف قوات الوفاق