عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية

عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية

أبرز المواد
جدول مواعيد أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى

جدول مواعيد أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى

أبرز المواد
أردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا اليوم أو غدا

أردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا اليوم أو غدا

أبرز المواد
إمبراطور تهريب البشر في ليبيا يحضر اجتماعا دولياً حول الهجرة في إيطاليا

إمبراطور تهريب البشر في ليبيا يحضر اجتماعا دولياً حول الهجرة في إيطاليا

أبرز المواد

عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية

عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات الشرقية
http://almnatiq.net/?p=781909
المناطق_الدمام

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والأحساء والقطيف ومراكزها ورأس تنورة، وذلك بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه المنتجة، الذي كان يغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الخمسة أيام الماضية.

وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حاليًا الكميات المعتادة للعملاء التي تقارب ( 850 ) ألف متر مكعب يومياً إلى جميع الأحياء التي كانت تصلها المياه المحلاة، مبيناً أنه تم إيقاف تشغيل الآبار التي تم الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة وأدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي التي تم بها دعم المشتركين خلال فترة توقف ضخ المياه المحلاة.

وأكد المهندس الشراري أن خدمات المياه بالمنطقة الشرقية ماضية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات ضخ المياه المحلاة من المصدر .

روابط ذات صلة

جدول مواعيد أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى

جدول مواعيد أهم مباريات السبت في الدوريات الكبرى
أردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا اليوم أو غدا

أردوغان: سننفذ عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا اليوم أو غدا
إمبراطور تهريب البشر في ليبيا يحضر اجتماعا دولياً حول الهجرة في إيطاليا

إمبراطور تهريب البشر في ليبيا يحضر اجتماعا دولياً حول الهجرة في إيطاليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*