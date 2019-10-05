أم تبيع رضيعتها مقابل سيارة قديمة والصدفة تقود الشرطة لضبط أطراف الصفقة !

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ألقت الشرطة القبض على الأم الأمريكية، أليس لين تود، في ولاية كارولينا الشمالية بعد قيامها ببيع رضيعتها التي تبلغ عاماً واحداً، والأغرب أنها باعت الطفلة مقابل سيارة قديمة.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” عن شرطة مدينة توماسفيل بولاية كارولاينا الشمالية أنه في عام 2018 باعت الأم أليس، 47 عاماً، رضيعتها لتينا ماري شافيز،و حصلت الأم على سيارة قديمة من طراز بلاي ماوث ليزر موديل عام 1992.