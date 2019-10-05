27 مدير إدارة حكومية بالطائف يحتفون بالمعلمين أمام طلابهم بالمدارس في يومهم العالمي

المناطق_عادل الزهرانى

استعدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف الخامس من اكتوبر من كل عام بحزمة من الفعاليات المتنوعة وتنطلق غدٍ الأحد لإبراز مكانة المعلم ودوره الكبير الذي يقوم به . حيث تضمن الفعاليات مشاركة 27 مدير إدارة حكومية بالطائف في زيارة عدد من المدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم صباح الأحد برفقة مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين عرفانا بجهودهم المتميزة في تنشئة الأجيال . كما أعدت الإدارة ملتقى اليوم العالمي للمعلم والذي سيقام على مسرحي الإدارة للبنين والبنات يستعرض فيه نخبة من المعلمين قصص نجاحهم . كما أعدت إدارة العلاقات العامة والإعلام باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات والمقدمة من القطاع الخاص دعماً وتحفيزا منهم للمعلمين والمعلمات وتقديراً لمكانتهم وعرفاناً بجهودهم. كما تشمل الفعاليات إطلاق مسابقة الكترونية للمعلمين والمعلمات ورصدت لها العديد من الجوائز القيمة وغيرها من الفعاليات المتنوعة والمختلفة. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أنه تم إعداد اللجان وتشكيلها للاحتفاء بهذه المناسبة الهامة على المجتمع التعليمي وذلك إنطلاقا من دور الوزارة في دعم المعلم وإيمانا بمكانته وتعزيز لدوره ورسالته السامية التي يحملها. وأشار اللهيبي إلى أنه تم توجيه المدارس للبنين والبنات بالتفاعل الأمثل مع هذه الفعالية بهدف إبراز دور المعلمين والمعلمات في تنمية مهنة التعليم وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال . وشدد اللهيبي على تفعيل المدارس لهذه المناسبة لأهمية المعلم والمعلمة باعتبارهما مرتكز النجاح في العملية التعليمية والتي يعول عليها في بناء جيل واعد يسهم بالنهوض بوطنه.