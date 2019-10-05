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رفع حظر التجول في بغداد وعودة الحياة بعد احتجاجات دموية

رفع حظر التجول في بغداد وعودة الحياة بعد احتجاجات دموية
http://almnatiq.net/?p=781940
المناطق - وكالات

رفعت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد، بعد يومين من فرضه في محاولة لإخماد التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء.

ولا يزال الأمن منتشراً بشكل كبير، لكن الشوارع والساحات الرئيسية فتحت السبت أمام حركة المرور، بعد رفع حظر التجول الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي.

وعمد عمال البلدية إلى تنظيف الشوارع، ورفع طلقات الرصاص والحطام الذي خلفته المواجهات الأخيرة.

إلى ذلك، عادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية.

في حين أغلقت حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية.

يذكر أن التظاهرات التي خلفت 100 قتيل و4 آلاف جريح، بحسب آخر حصيلة رسمية صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان، السبت، انطلقت احتجاجاً على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد، ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

ووصفت تلك الاحتجاجات بالأكثر دموية في العراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش في 2017، وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.

واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح، أعلنت السبت عبر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتزامن هذا الهدوء الحذر في بغداد مع لقاء عدد من ممثلي المتظاهرين برئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، السبت، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية

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