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بومبيو: أبلغنا تركيا رفضنا أعمال تنقيبها شرق المتوسط

بومبيو: أبلغنا تركيا رفضنا أعمال تنقيبها شرق المتوسط
http://almnatiq.net/?p=781946
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، خلال زيارته لليونان، إن واشنطن أبلغت تركيا رفضها أعمال التنقيب غير القانونية شرق المتوسط.

ووصل بومبيو إلى أثينا في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية شملت أربع دول، ويجتمع بومبيو مع رئيس وزراء اليونان في أثينا اليوم، ومن المقرر أن يوقع اتفاقية تعاون دفاعي معدلة مع نظيره اليوناني، والتي وصفها المسؤولون الأميركيون بأنها تشكل عامل حسم في الرد على التهديدات في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تنص الاتفاقية على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف الناتو في لاريسا وستيفانوفيكو وألكساندروبولي، بالإضافة إلى البنية التحتية وغيرها من التحسينات في قاعدة خليج سودا البحرية.

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