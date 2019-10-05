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القبض على تشكيل عصابي ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحلات التجارية بالرياض

القبض على تشكيل عصابي ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحلات التجارية بالرياض

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القبض على تشكيل عصابي ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحلات التجارية بالرياض

القبض على تشكيل عصابي ثبت تورطهم بارتكاب عدد من حوادث السرقة من المحلات التجارية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=781955
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على تشكيل عصابي مكون من (11 شخصاً من الجنسية الباكستانية / تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة من المحلات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وأفاد المقدم التويجري أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم لـ27 جريمة جاوزت قيمة المسروقات بها (205.000)ريال, جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل .

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