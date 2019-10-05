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بلدية محافظة تيماء تستعد لموسم الأمطار

بلدية محافظة تيماء تستعد لموسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=781958
تيماء - محمد العنزي
بدأت بلدية محافظة تيماء ممثلة في إدارة الخدمات قسم الصيانه والتشغيل أعمال تنظيف وصيانة المناهيل ومجاري تصريف السيول استعداداً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام المقبلة على المحافظة، وذلك تحسباً لأي تجمعات للمياه قد تعطل حركة السير في شوارع المحافظة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي أن رئيس البلدية المهندس سلامه بن هليل البلوي ، وجه إدارة الصيانة والتشغيل بالتركيز على الأماكن التي تتراكم فيها مياه الأمطار في المناطق المنخفضة في المحافظة، إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار، كما وجه إدارة الطوارىء بالبلدية بتوفير كافة الأمكانيات والاستعدادات لموسم الأمطار.
مؤكداً حرص البلدية على تنظيف الأودية المحيطة بالمحافظة لما ينتج عن السيول من حمل بعض المخلفات وتأثيرها بإغلاق فتحات التصريف والعبارات بالمحافظة .
مشدداً على أهمية الدور المواطن والمقيمين وتعاونهم الدائم مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال برقم الشكاوي الموحد ٩٤٠.

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