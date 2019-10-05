ممثل خامنئي يحرض العراقيين : هاجموا سفارة أميركا

المناطق - وكالات

تستمر محاولات النظام الإيراني لتشويه الاحتجاجات الشعبية في العراق التي خلفت لحد الآن 100 قتيل، والتي تصفها وسائل إعلام إيران الرسمية بـ “أعمال شغب”، ومحاولة ربطها بجهات خارجية بمختلف الطرق السياسية والأمنية والإعلامية.

وفي جديد المواقف الايرانية، دعا حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في صحيفة “كيهان” الحكومية ورئيس تحريرها، في افتتاحية له السبت، العراقيين إلى “احتلال السفارة الأميركية أسوة بما فعله الإيرانيون عام 1979”.

وكرر شريعتمداري الاتهامات التي تكيلها الأحزاب الموالية لطهران للمتظاهرين زاعماً أن الاحتجاجات “مسيرة من قبل أميركا وأطراف خارجية”، علماً أن هذه التظاهرات انطلقت بشكل عفوي ومستقل عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يتبناها أي حزب سياسي أو زعيم ديني..

وقال ممثل المرشد الايراني إن “الأيادي الخارجية واضحة في الاضطرابات الأخيرة في العراق”، مضيفا: “يجب على المواطنين احتلال السفارة لأنها وكر التجسس الأميركي”.

شعارات منحرفة

واعتبر شريعتمداري أن الجهات الخارجية “قامت بتوجيه الاحتجاجات ضد تحالف الحكومتين العراقية والإيرانية”، قائلا: “في بداية الأمر خرجوا بذريعة تردي الأوضاع المعيشية، ثم رددوا شعارات منحرفة ضد إيران والحشد الشعبي”.

وفي اقتراح يمثل الرؤية الإيرانية للاحتجاجات الشعبية في العراق، قال شريعتمداري إن الحل في أن يقوم الشبان العراقيون باحتلال السفارة الأميركية وتدمير مركز الفتنة والتجسس”، على حد وصفه.

تدخل سافر في الشأن العراقي

هذا وكانت الخارجية الإيرانية وصفت الاحتجاجات في العراق بأنها “اضطرابات” وطالبت العراقيين بضرورة تهدئة الأوضاع المضطربة خوفا من استغلالها من قبل أجانب، وذلك في بيان يبدو كأنه يتحدث باسم العراقيين الذين ترى طهران أن مصلحتهم في وقف الاحتجاجات والتظاهرات، متجاهلة مطالب الشعب العراقي الذي رفع شعارات ضد تدخلها السافر في الشأن العراقي.

هذا بينما ركز المتظاهرون على الدور الإيراني بما آلت إليه الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية المتدهورة من خلال دعم إيران للأحزاب الموالية لها التي تهيمن على السلطة في بغداد.

تفشي الفساد والنهب

هذا في حين أن مطالب المتظاهرين في العراق تركز أساسًا حول تفشي الفساد المالي ونهب المال العام في بلد يعتبر ثالث مصدر للنفط في العالم، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة ونقص المرافق الصحية والتعليمية في البلاد.

ووفقا لمراقبين، تخشى إيران أن تؤدي الاحتجاجات إلى تغيير سياسي يؤدي إلى زعزعة دور ونفوذ رجال الدين المتشددين والميليشيات الشيعية التي تدربها طهران وتستخدمها في حروبها بالوكالة في المنطقة.