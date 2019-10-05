عرّاب استثمارات روسيا بالعالم.. يتقلّد وساماً سعودياً

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تنفيذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل ديمترييف، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود المسؤول الروسي في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى .

وحضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، ومساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ويترأس كيريل ديميترييف صندوق الاستثمار الروسي المباشر (RDIF) أحد أهم الصناديق السيادية الرائدة في العالم، برأسمال مخصص يبلغ 10 مليارات دولار تحت إدارة الصندوق.

وتأسس الصندوق الروسي عام 2011 بمبادرة من قبل الحكومة الروسية لجعل الاستثمار في الأسهم في المقام الأول في الاقتصاد الروسي.

ويلعب الصندوق دور المستثمر المشارك إلى جانب كبار المستثمرين الدوليين، كما يلعب دور المحفز في جذب الاستثمار المباشر إلى روسيا.

ونفذ الصندوق منذ إطلاقه، بنجاح مع شركاء أجانب مشاريع حيوية كبرى تغطي 95% من مناطق الاتحاد الروسي.

وأنشأ الصندوق الروسي RDIF شراكات استراتيجية مشتركة مع كبار المستثمرين الدوليين من أكثر من 15 دولة يبلغ مجموعها أكثر من 40 مليار دولار.

وقبل أن يصبح كيريل ديمترييف، رئيساً تنفيذياً لصندوق الاستثمار الروسي المباشر، ترأس عدداً من صناديق الأسهم الخاصة المهمة.

ونجح في إتمام سلسلة من التعاملات الكبرى البارزة لروسيا، بما في ذلك بيع Delta Bank إلى General Electric و Delta Credit Bank إلى Société Générale وبيع STS Media Inc إلى Fidelity Investments بجانب صفقات ضخمة أخرى.

وكان كيريل ديمترييف بدأ حياته المهنية في شركة غولدمان ساكس وماكينزي وشركاه العالميتين.

وبموجب مرسوم من رئيس الاتحاد الروسي، حصل ديمترييف على وسام ألكسندر نيفسكي لمساهمته القيمة في مشاريع الاستثمار الدولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا.

وبموجب مرسوم من رئيس فرنسا، حصل ديمترييف على لقب فارس مع وسام جوقة الشرف لمساهمته الكبيرة في تعزيز التعاون بين روسيا وفرنسا.

اختار الرئيس الروسي، تعيين كيريل ديمترييف، عضوا في مجالس الأعمال “بريكس” الذي يضم دولاً مهمة اقتصادياً هي كل من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

كما اختاره الرئيس الروسي إلى عضوية مجلس أعمال “APEC” وهو منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، الذي يضم 21 دولة تطل على المحيط الهادي، وتسعى لتشجيع التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي في منطقة آسيا ودول المحيط الهادي.

وتأسس ذلك المنتدى الاقتصادي الهام، عام 1989 تلبية للنمو الاقتصادي المتزايد للدول المطلة على المحيط الهادي، وظهور تكتلات اقتصادية أخرى في العالم مثل الاتحاد الأوروبي.

كما يشغل الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر عضوية مجلس الإشراف على مجموعة التعدين الكبرى الروسية ALROSA، وعضوية مجالس إدارة مؤسسات روسية مهمة عدة منها بنك Gazprombank وشركة Rostelecom الرائدة في مجال الاتصالات في روسيا، وTransneft للنقل المملوكة للدولة، والسكك الحديدية الروسية.

ويشغل ديميترييف أيضاً عضوية مجلس الأمناء في مسرح ماريانسكي الروسي، وجامعة موسكو الحكومية. وهو نائب رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال.

وفي عام 2011 كان كيريل ديمترييف، هو الممثل الروسي الوحيد في قائمة “100 من أكثر المتخصصين في الملكية الخاصة نفوذاً في العقد” (Private Equity International).

وفي عام 2009 تم اختياره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره “قائدا عالميا شابا”.

ويحمل كيريل ديمترييف، درجة البكالوريوس في الاقتصاد مع مرتبة الشرف والتميز من جامعة ستانفورد وماجستير في إدارة الأعمال بدرجة امتياز عالية من كلية هارفارد للأعمال