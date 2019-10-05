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امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور

امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور
http://almnatiq.net/?p=781986
املج - فايز السميري
هطلت اليوم, أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز الشبحة التابعة لمحافظة أملج، شملت الشبحة والسهلة وحراض والهجمية والقرى والهجر التابعة، سالت على إثرها الشعاب وبعض الأودية.
وحتى ساعة إعداد الخبر تواجد مكثف من دوريات الشرطة والمرور في طريق السهلة لتنظيم حركة السير الان بتوجيه من محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي كذلك تواجد الدفاع المدني لأي طارئ لا سمح الله ، علما بأن هناك تواجد متنزهين بشكل كبير . ولازالت الكهرباء في حالة انقطاع ثم يعود التيار تدريجيا وهكذا .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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