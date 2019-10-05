ردا على تغريده .. مدير تعليم تبوك : المبنى مستأجر والمالك هو من أزال الطبقة العلوية واتمنى تحري الدقة والمصداقيه

تبوك - علي العميري

علق مدير عام التعليم بمنطقة تيوك الاستاذ ابراهيم العمري على احد المغرين في مواقع التواصل الاجتماعي عندما ذكر المغرد في رسالته بأن : بناتنا أمانة في عنق مدير تعليم منطقة تبوك حيث ذكر بأن الدور العلوي في احدى مدارس منطقة تبوك شبة أيل للسقوط فماذا تنتظرون حتى تقع الفأس في الرأس ، ووضع المغرد صورة لسقف احد الفصول ويظهر تأكل الحديد.

عندها اكد مدير تعليم منطقة تبوك : وفي تغريده له عبرحسابه قال ،فضلًا تحري الدقة .. المبنى مستأجر وتم التبليغ يوم الأربعاء بوجود خلل ويوم الخميس تم الكشف على المبني والمالك هو من أزال الطبقة العلوية للكشف على الأساس .. والعمل يجري الآن للبدائل … ولا يوجد في قاموس السعوديين كلمة إضراب .. فكلنا وطن وشكرًا .