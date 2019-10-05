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“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

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“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
http://almnatiq.net/?p=781996
المناطق - واس

اختتمت اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب, اجتماعها الـ 65، كما عقد المكتب التنفيذي جلسته الـ 84 اليوم في إمارة دبي، حيث ناقشت اللجنة والمكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات منها الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاسكان، وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع وإدارة التعاون الدولي.
وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر الإسكان العربي، والاحتفال بيوم الإسكان العربي، وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إلى جانب أحدث المستجدات حول الموقع
الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة للبيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس.
كما جرى بحث آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، إضافة إلى التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية في مجال الإسكان والتعمير، ومتابعة تنفيذ الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية.

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