احدث الأخبار

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر سبتمبر بواقع 75% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
أبرز المواد
 “وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أبرز المواد
 ردا على تغريده .. مدير تعليم تبوك : المبنى مستأجر والمالك هو من أزال الطبقة العلوية واتمنى تحري الدقة والمصداقيه
أبرز المواد
 امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور
أبرز المواد
 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر تُطلق مشروع “سعادة المعلم”
منطقة الرياض
 تجدد التظاهرات وسط بغداد.. وإطلاق للرصاص الحي
أبرز المواد
 عرّاب استثمارات روسيا بالعالم.. يتقلّد وساماً سعودياً
أبرز المواد
 ديوان المظالم يطلق خدمة مؤشرات الأداء لمتابعة سير أعمال المحاكم إلكترونيًا
أبرز المواد
 بعد أشهر من الجمود.. اجتماع أميركي كوري شمالي في السويد
أبرز المواد
 ممثل خامنئي يحرض العراقيين : هاجموا سفارة أميركا
أبرز المواد
 ممثلو 23 جائزة عربية ينقاشون واقع الجوائز الثقافية العربية
أبرز المواد
 بلدية محافظة تيماء تستعد لموسم الأمطار
منطقة تبوك
الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر سبتمبر بواقع 75% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر سبتمبر بواقع 75% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

أبرز المواد
“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

أبرز المواد
ردا على تغريده .. مدير تعليم تبوك : المبنى مستأجر والمالك هو من أزال الطبقة العلوية واتمنى تحري الدقة والمصداقيه

ردا على تغريده .. مدير تعليم تبوك : المبنى مستأجر والمالك هو من أزال الطبقة العلوية واتمنى تحري الدقة والمصداقيه

أبرز المواد
امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور

امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور

أبرز المواد

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر سبتمبر بواقع 75% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر سبتمبر بواقع 75% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=781999
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر سبتمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، شارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، وارتفعت نسبة رضا المسافرين في شهر سبتمبر حيث وصلت إلى 75% مقارنة بشهر اغسطس الماضي والتي بلغت فيه النسبة 72%.
وسجل كلا من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة, حيث بلغت النسبة 79%، كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض لتصل إلى 76%، بينما جاءت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مرتفعة عن شهر اغسطس الماضي حيث وصلت في شهر سبتمبر إلى 60%.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.
وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

روابط ذات صلة

“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

“وزارة الإسكان” تشارك في اجتماعي “اللجنة الفنية العلمية” و”المكتب التنفيذي” لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
ردا على تغريده .. مدير تعليم تبوك : المبنى مستأجر والمالك هو من أزال الطبقة العلوية واتمنى تحري الدقة والمصداقيه

ردا على تغريده .. مدير تعليم تبوك : المبنى مستأجر والمالك هو من أزال الطبقة العلوية واتمنى تحري الدقة والمصداقيه
امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور

امطار شرق املج وتواجد مكثف للدفاع المدني والشرطة والمرور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*