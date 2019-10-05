الهلال يكتسح الاتفاق بأربعة أهداف

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أكد نادي الهلال صدارته لترتيب الدوري حتى الجولة السادسة بعد أن حقق فوزا مستحقًا على نظيره الاتفاق بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام.

وسجل للهلال كارلوس إدواردو ( هدفين)، صالح الشهري، وبافيتيمبي قوميز فيما سجل للاتفاق اللاعب صالح العمري في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة فيما يتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة النقطة 6 في المركز الـ 11.