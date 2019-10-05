الغرفة التجارية بتبوك تنظم فعالية بعنوان “أبناء الوطن”

المناطق _ تبوك

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة فعالية بعنوان “أبناء الوطن” شارك فيها أبناء شهداء الوطن وذوي الإعاقة بالمنطقة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد بن عطيه الحارثي وعضو المجلس رئيس اللجنة الاجتماعية نسرين بصري, وذلك ببارك مول بتبوك .

واشتمل الحفل على فعاليات وفقرات متنوعة وأنشطة خاصة بالطفل تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وفي ختام الحفل أكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساهمة الغرفة في المسؤولية الاجتماعية لخدمة جميع أطياف المجتمع المحلي.