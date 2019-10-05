اللاعب سيبا يقود الشباب للفوز على العدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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http://almnatiq.net/?p=782032
المناطق _ الرياض

أهدى مهاجم نادي الشباب البرازيلي سيباستياو جونيور ثلاث نقاط لفريقه حينما سجل هدف المباراة الوحيد في شباك مستضيفهم العدالة في ثالث أيام الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وتمكن سيباستياو من التسجيل في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، ليصل الشباب إلى النقطة التاسعة في المركز السابع ، فيما توقف رصيد العدالة عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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