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مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان

مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان
http://almnatiq.net/?p=782035
الجوف _ محمد الحسن

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي على أهمية الدور الكبير للمعلمين في المجتمع، “فمجرد التفكر والتأمل لهذا الدور العظيم يجعلنا ندرك ضخامته، من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان، وإسهامهم في مسيرة النهضة ورفعة الوطن، فلا شك أنهم أولى الناس بالتقدير والاحترام”.
وقال بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والذي يوافق يوم الخامس من أكتوبر من كل عام، إن المعلم هو سبب تقدّم الأمم، “لأنه ينشر العلم والمهارات
والمعارف، فلا يمكن لأي أمه إدراك التطور دون الاهتمام بالمعلم، وتقديره وتكريمه، لهذا نجد العالم كله عرف قيمة المعلم، وجعلوا له يوماً مخصصاً للاحتفال فيه وتكريمه، حيث أصبح الاحتفال بهذا اليوم تقليداً دائماً، ليقوم المجتمع والطلاب والمؤسّسات التعليمية بالإشادة بدور المعلم وبيان دوره الأساسي في بناء المستقبل ونشر العلم”.
وأضاف تأتي رؤية المملكة العربية السعودية “2030” التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – والتي أعدها
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- لتحقيق مزيد من النجاح والإنجازات على مستوى العالم في كافة المجالات، ولعل أهم مجالاتها التعليم والمعلم، فاعتماد مجلس الوزراء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد دلالة واضحة على الاهتمام بالمعلم .

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