شاهد.. عناصر “الحرس الثوري الإيراني” تتدخل لقمع المتظاهرين العراقيين

المناطق _ الرياض

تداول نشطاء عراقيون مقطع مصوّر أظهر نزول عناصر غريبة ترتدي زي “مكافحة الشغب”، قوبلت بهتافات مفادها انهم ليسوا عراقيي الجنسية.

فيما أكّدت مصادر عدّة أنَّ عناصر من ميليشيا “الحرس الثوري الإيراني”، وآخرين من ميليشيا “الخراساني” ومليشيا “الحشد الشعبي”، شاركت مؤخرًا؛ وبطلب من السلطات العراقية بقمع المظاهرات الشعبية.

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية أعلنت أمس الجمعة، عن وصول عدد القتلى خلال الساعات الأخيرة من المظاهرات التي شهدتها البلاد إلى 65 قتيل، فيما بلغ عدد الإصابات الكلي 1936، كما تمَّ اعتقال 454 شخصًا.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة منذ يوم الثلاثاء الماضي، اندلعت من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، ولاقى المتظاهرون عمليات عنف وقتل بحقهم من قبل السلطات العراقية.