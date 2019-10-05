تماشياً مع خطط الجامعة على تشجيع البحث العلمي: طالب من قسم الكيمياء في جامعة الجوف ينشر بحثاً في مجلة عالمية

المناطق _ الجوف

نجح الطالب جاسر محمد الرويلي، من قسم الكيمياء في جامعة الجوف في نشر بحث علمي في العدد 49 للعام 2019 من مجلة Inorganic and Nano-Metal Chemistry ، بعنوان ترسيب انتقائي وفعال وكامل للأصباغ الأيونية في المحاليل المائية باستخدام [email protected] nanocomposite وذلك تماشياً مع خطط الجامعة في تشجيع منسوبيها على الارتقاء بأبحاثهم العلمية لخدمة المجتمع والوطن.

وتعتبر مجلة كيمياء المعادن غير العضوية والنانو، من المجلات العالمية العريقة في تخصص الكيمياء غير العضوية وقامت بنشر أول عدد في التخصص عام 1971 م ومصنفة(SCOUPS & ISI)، وتهتم المجلة أيضاً بنشر أهمّ التطورات العلمية في كافة مجالات العلوم، وتهدف إلى نشر النتائج العلمية عالمياً بطريقة تظهر أهميتها وأثرها في إثراء المعرفة والثقافة.

ويأتي هذا البحث نتيجة لجهود الطالب الرويلي في البحث العلمي الذي استخرجه من نتائج مادة مشروعه البحثي خلال الفصل الثاني من العام الجامعي 1438-1439 هـ، ويدور البحث حول عملية إزالة الصبغات الأيونية عالية الذوبان في الماء وشديدة السمية بكفاءة عالية تصل 100% بطريقة سهلة وسريعة عن طريق عملية الترسيب والترشيح والحصول على مياه نظيفة بعد إعادة تدويرها من محاليل الصبغات باستخدام المركب النانومتري [email protected].

وكان البحث بإشراف الدكتور عمرو نصار وفكرة الدكتور ناصر العتيبي عميد عمادة القبول والتسجيل، وباستخدام بعض الأجهزة التحليلية، بمتابعة الدكتور طارق سيف النصر الأستاذ المشارك بالقسم.

وللاطلاع على البحث المنشور في المجلة يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/24701556.2019. 1661463?journalCode=lsrt21