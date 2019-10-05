احدث الأخبار

تحت إشراف جامعة الجوف : الجمعية العلمية السعودية للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها
منطقة الجوف
 تماشياً مع خطط الجامعة على تشجيع البحث العلمي: طالب من قسم الكيمياء في جامعة الجوف ينشر بحثاً في مجلة عالمية
منطقة الجوف
 شاهد.. عناصر “الحرس الثوري الإيراني” تتدخل لقمع المتظاهرين العراقيين
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان
منطقة الجوف
 اللاعب سيبا يقود الشباب للفوز على العدالة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الغرفة التجارية بتبوك تنظم فعالية بعنوان “أبناء الوطن”
منطقة تبوك
 الأهلي يتغلب على الفيحاء بثلاثية
أبرز المواد
 الهلال يكتسح الاتفاق بأربعة أهداف
أبرز المواد
 1122 قضية جنائية أسرية تنتهي بالصلح في النيابة العام الماضي
أبرز المواد
 حرس الحدود ينقذ بحرينيين تعطل قاربهما بعرض البحر برأس تنورة
أبرز المواد
 شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصاً من الجنسية الباكستانية
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على محافظة الطائف
أبرز المواد
تحت إشراف جامعة الجوف : الجمعية العلمية السعودية للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها

تحت إشراف جامعة الجوف : الجمعية العلمية السعودية للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها

منطقة الجوف
تماشياً مع خطط الجامعة على تشجيع البحث العلمي: طالب من قسم الكيمياء في جامعة الجوف ينشر بحثاً في مجلة عالمية

تماشياً مع خطط الجامعة على تشجيع البحث العلمي: طالب من قسم الكيمياء في جامعة الجوف ينشر بحثاً في مجلة عالمية

منطقة الجوف
شاهد.. عناصر “الحرس الثوري الإيراني” تتدخل لقمع المتظاهرين العراقيين

شاهد.. عناصر “الحرس الثوري الإيراني” تتدخل لقمع المتظاهرين العراقيين

أبرز المواد
مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان

مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان

منطقة الجوف

تحت إشراف جامعة الجوف : الجمعية العلمية السعودية للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها

تحت إشراف جامعة الجوف : الجمعية العلمية السعودية للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها
http://almnatiq.net/?p=782044
المناطق _ الجوف

أعلنت الجمعية العلمية السعودية المتخصصة في مجال العمل التطوعي، والتي انطلقت تحت إشراف جامعة الجوف، أعلنت فتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها، حيث اشترطت على طالب العضوية من العاملين، أن يكون حاصلاً على درجة علمية في العمل التطوعي أو الاجتماعي أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية، وأن يكون عضواً في جهة تطوعية مع إرفاق ما يثبت لك، أو أن يكون باحثاً في العمل التطوعي مع تقديم ما يثبت ذلك.

 

وبحسب إعلان الجمعية، فإن عضوية الانتساب يتمتع بها الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية، والعاملين والمهتمين في مجال الجمعية ممن لم يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد، كما أعفت العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، وأجازت له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

ودعت الجمعية، الراغبين في الانضمام أو الانتساب إليها التسجل عبر الرابط (https://bit.ly/2kC6Mk1 ) 

أو الاتصال بسكرتير الجمعية: جوال 0553064624.

  لمزيد من المعلومات الدخول على رابط موقع الجمعية من خلال الرابط أدناه

https://bit.ly/2kOSpsA  

يذكر أن هذه الجمعية التي تختص بنشر ثقافة العمل التطوعي من خلال تطوير ثقافته وغرس مبادئه وقيمه في المجتمع، قد تأسست استناداً للإطار العام لرؤية المملكة 2030 وبناءً على قرار مجلس جامعة الجوف بجلسته الثانية للعام الجامعي 1439— 1440 هـ المنعقدة في 11 /3 /1440 هـ، كما تهدف إلى نشر الدراسات العلمية والبحوث المحكمة في العمل التطوع وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية عن العمل التطوعي، إضافة إلى إعداد البرامج الإعلامية والتوعوية عن أهمية العمل التطوعي والانخراط فيه وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسين وتطوير العمل التطوعي، ونشر وطباعة وترجمة الكتب والأبحاث في مجال العمل التطوعي.

 

روابط ذات صلة

تماشياً مع خطط الجامعة على تشجيع البحث العلمي: طالب من قسم الكيمياء في جامعة الجوف ينشر بحثاً في مجلة عالمية

تماشياً مع خطط الجامعة على تشجيع البحث العلمي: طالب من قسم الكيمياء في جامعة الجوف ينشر بحثاً في مجلة عالمية
مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان

مدير “تعليم الجوف”: للمعلم دور كبير في بناء الإنسان وتنمية المكان
الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف

الاميرة مضاوي تكرم المشاركات في البرنامج الرياضي النسائي الاول بالجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*