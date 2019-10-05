تحت إشراف جامعة الجوف : الجمعية العلمية السعودية للعمل التطوعي تفتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها

المناطق _ الجوف

أعلنت الجمعية العلمية السعودية المتخصصة في مجال العمل التطوعي، والتي انطلقت تحت إشراف جامعة الجوف، أعلنت فتح باب التسجيل والانتساب لعضويتها، حيث اشترطت على طالب العضوية من العاملين، أن يكون حاصلاً على درجة علمية في العمل التطوعي أو الاجتماعي أو ما يعادلها في مجال تخصص الجمعية، وأن يكون عضواً في جهة تطوعية مع إرفاق ما يثبت لك، أو أن يكون باحثاً في العمل التطوعي مع تقديم ما يثبت ذلك.

وبحسب إعلان الجمعية، فإن عضوية الانتساب يتمتع بها الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية، والعاملين والمهتمين في مجال الجمعية ممن لم يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد، كما أعفت العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، وأجازت له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.

ودعت الجمعية، الراغبين في الانضمام أو الانتساب إليها التسجل عبر الرابط (https://bit.ly/2kC6Mk1 )

أو الاتصال بسكرتير الجمعية: جوال 0553064624.

لمزيد من المعلومات الدخول على رابط موقع الجمعية من خلال الرابط أدناه

https://bit.ly/2kOSpsA

يذكر أن هذه الجمعية التي تختص بنشر ثقافة العمل التطوعي من خلال تطوير ثقافته وغرس مبادئه وقيمه في المجتمع، قد تأسست استناداً للإطار العام لرؤية المملكة 2030 وبناءً على قرار مجلس جامعة الجوف بجلسته الثانية للعام الجامعي 1439— 1440 هـ المنعقدة في 11 /3 /1440 هـ، كما تهدف إلى نشر الدراسات العلمية والبحوث المحكمة في العمل التطوع وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية عن العمل التطوعي، إضافة إلى إعداد البرامج الإعلامية والتوعوية عن أهمية العمل التطوعي والانخراط فيه وتقديم المقترحات والتوصيات لتحسين وتطوير العمل التطوعي، ونشر وطباعة وترجمة الكتب والأبحاث في مجال العمل التطوعي.