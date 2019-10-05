تشارك فيه شخصيات وطنية بارزة: جامعة الجوف تدعو المجتمع للتفاعل مع الأسبوع الثقافي “تبيان” بالتعاون مع مركز الحوار الوطني.

المناطق _ الجوف

تنطلق غداً الأحد فعاليات مشروع تبيان للتلاحم الوطني، الذي تنظمه جامعة الجوف بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، خلال الفترة من الأحد 6 أكتوبر وحتى الخميس 10 أكتوبر، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية ومسرح كلية طب الأسنان بسكاكا، حيث تُقام مجموعة من البرامج التدريبية والمحاضرات واللقاءات والأمسيات الشعرية، والمسابقات التفاعلية.

ووجهت جامعة الجوف الدعوة لجميع فئات المجتمع لحضور الفعاليات وفقاً للبرنامج المرفق في هذا الخبر، حيث سيقام حفل الافتتاح صباح الغد في المدينة الجامعية، بينما ستقام الفعاليات المسائية الموجهة للمجتمع على مسرح كلية طب الأسنان بسكاكا.

وتتضمن فعاليات المشروع ندوة (المهددات الفكرية ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية) يقدمها د. عبد الله الفوزان، تليها محاضرة يقدمها د. نجيب الزامل عن (الانتماء الوطني).

وتشمل فعاليات اليوم الثاني، برنامجاً حوارياً فكرياً، إضافةً إلى محاضرة للشيخ د. صالح المغامسي بعنوان (أمة وسطًا)، فيما تتضمن فعاليات اليوم الثالث برنامج مهارات الاتصال في الحوار، إضافة إلى لقاء حواري مفتوح مع مشاهير الإعلام بعنوان (دور الإعلام في تحسين الصورة الذهنية عن المملكة)، يقدمه محمد الملحم وماجد الغامدي.

بينما تتضمن فعاليات اليوم الرابع، برنامجاً تدريبياً عن الحوار المجتمعي، وكذلك أمسية شعرية يحييها الشاعران فهد الشهراني، وسعيد مانع.

كما تشهد فعاليات تبيان عدداً من البرامج المصاحبة، منها مسابقة المجاراة الشعرية، لإكمال نصوص شعرية مع الالتزام بالوزن والقافية والمعنى، ومسابقة حبكة الختام، لقصة قصيرة ينقصها وضع خاتمة إبداعية تتضمن فكرة تعالج موضوع القصة بشكل أدبي، ومسابقة الأفلام والإنفوجرافك تتضمن إنتاج فيلم قصير أو تصميم انفوجرافيك يعالج الأفكار المتطرفة ويعزز الفكر الوسطي بشكل فني ويتضمن رسالة للشباب تساعدهم على الامتنان لوطنهم وقيادته.

أما مسابقة الصوة والرسم فتتضمن إنتاج لوحة فنية تشكيلية تعبر عن الوطن ومقدراته أو رفض التطرف أو الانتماء الوطني قراءة (أبعاد الصورة ومغزاها)، ومسابقة صناعة العنوان وتتطلب وضع عنوان لمقالات أو قصص قصيرة بطريقة تعبر عن المضمون بشكل إبداعي أدبي، وتختتم فعاليات مشروع تبيان بورشة عمل صناعة مبادرات، وتكريم الفائزين في المسابقات وفعاليات المشروع.