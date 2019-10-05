من خلال كوادر مؤهلة وتقنيات متطورة : عمادة خدمة المجتمع .. مبادرات ومشاريع تستهدف كافة شرائح المجتمع

المناطق _ الجوف

لم تعد الجامعات معنية فقط بمنح الشهادات العلمية، وهي المطالبَة اليوم أكثر من أي وقت مضى بلعب دور حيوي في خدمة المجتمع الذي تعيش فيه، لتنميته علمياً ومعرفياً وما يتلو ذلك من نمو اقتصادي واجتماعي وفكري.

وانطلاقاً من واجبات جامعة الجوف وأهدافها لتحقيق الريادة في التنمية المجتمعية الشاملة وبناء المجتمع، وترجمة احتياجاته ومطالبه إلى نشاط اجتماعي مستمر، وذلك من خلال الأدوار التي تقوم بها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، لتحقيق الأهداف، عبر تفعيل الشراكة المجتمعية وتنفيذ وتبني عدد من المبادرات والخطط والمشاريع التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، وذلك إيماناً منها بأهمية دور كل فرد في الدفع بعجلة التنمية التي تشهدها المنطقة.

ومن هذا المنطلق، تعمل العمادة على تنفيذ برامج نوعية لشرائح المجتمع كافة، بهدف تنمية قدرات ومؤسسات المجتمع بحلول مبتكرة من خلال كوادر مؤهلة وتقنيات متطورة وشراكات فاعلة، إضافة إلى تقديم خدمة تعكس تميز برامج الجامعة وأهدافها وتطلعاتها، بتقديم البرامج التدريبية والتعليمية الأكاديمية والمهنية لأفراد المجتمع على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم ومستوياتهم التعليمية، وتوثيق العلاقة بين الجامعة والمجتمع.

تلبية احتياجات المجتمع ..

ونظراً لما تشهده منطقة الجوف من نهضة تنموية، فقد تبنّت العمادة، عدة سياسات لتلبية احتياجات المجتمع، أهمها تعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة المادية والبشرية في تطوير المجتمع بجميع شرائحه، ونشر ثقافة العمل التطوعي وغرس قيم المسؤولية الاجتماعية، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقام بالمنطقة، واستقطاب طاقات الشباب وتوظيفها في خدمة المجتمع، ومشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في التنمية الشاملة، وتقديم برامج تدريبية تتوافق مع تطلعات المجتمع، وتنمية المهارات المجتمعية وتثقيف المجتمع.

خدمات مقدمة للمجتمع ..

إيماناً منها برسالتها تجاه المجتمع، بادرت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بإتاحة كافة السبل لتطوير البيئة الخدمية للمجتمع الخارجي و الداخلي للجامعة، وذلك من خلال تصميم البرامج المختلفة وإقامة المؤتمرات والندوات التي تسهم في تبادل الخبرات والبحث العلمي في مختلف المجالات، إضافة إلى تقديم برامج نوعية للطلبة والمجتمع الخارجي للمساهمة في نشر المعرفة الإنسانية، تطوير وتقديم دراسات واستشارات متخصصة، تحقيق رضا المستفيدين، أيضًا بناء الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع الحيوية، تعزيز الاتصال والتكامل بين الكليات والعمادات لتقديم البرامج والخدمات، رفع مستوى قدرات الأفراد تمشياً مع أهداف وخطط التنمية، إضافة إلى توجيه النشاط التدريبي للجامعة بما يتفق مع متطلبات التنمية ومجتمع المعرفة، مواكبة المستجدات في حقول المعرفة ذات العلاقة باهتمامات المستفيدين، المساهمة في نشر الوعي المهني والثقافي وضمان الجودة فيما تطرحه العمادة من خدمات وبرامج.

برامج تدريبية منفّذة ..

في إطار مسؤوليتها المجتمعية، نفّذت العمادة، العديد من البرامج التربوية والاجتماعية والدعوية الدينية، برامج التسويق والمبيعات، المحاسبة والإدارة المالية والمصرفية، إدارة المكاتب والسكرتارية وكتابة التقارير، الاتصال وخدمة العملاء، تقنية المعلومات، تطوير الذات، برامج قانونية، البرامج التوعوية الصحية، الموارد البشرية والتدريب، إدارية وقيادية، برامج هندسية وغيرها، كما تعمل على تنفيذ برامج الدبلوم لجميع فئات المجتمع والموظفين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخيرية، تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية ومحاضرات توعوية وتثقيفية لجميع فئات المجتمع وموظفي القطاعات الحكومية والخاصة في الكثير من المجالات والتخصصات.

متابعة تنفيذ البرامج ..

هناك عدة مهام للعمادة تتمثل في ممارسة نشاطاتها دون التقيد بالعمر والمستوى الدراسي أو الوظيفي للملتحقين بالبرامج، تصميم واعتماد الحقائب التدريبية اللازمة للبرامج، متابعة تنفيذ البرامج التي تقام بالعمادة وتقويمها، الاستعانة بأشخاص أو فرق عمل من داخل الجامعة أو خارجها بما يخدم أغراضها والتسويق لبرامجها، القيام بدراسة ما يوكل للعمادة من برامج ودورات متخصصة وتقديم الاستشارات والمقترحات التدريبية والفنية، وتشجيع المؤسسات المالية والشركات من القطاع الخاص للتعاون مع العمادة في مجال التدريب والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

مشاريع ووحدات العمادة ..

تعمل العمادة، على تنفيذ أربعة مشاريع بالتعاون مع الكليات والعمادات والإدارات بالجامعة، منها مشروع تنمية المهارات المجتمعية، مشروع التعلم مدى الحياة، مشروع تأهيل المتقاعدين ومشروع رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تحتوي على (9) وحدات تشمل وحدة تقنية المعلومات، الشؤون المالية، برامج التعليم المستمر، البرامج التدريبية، شؤون الطلاب والخريجين، الجودة والتطوير، وحدة التسويق، المشاركة المجتمعية، ووحدة شطر الطالبات.

جوائز التميز:

امتداداً لمسيرة الجامعة في دعم وتشجيع الطلبة والهيئة التدريسية والإدارية والكليات والعمادات وأصحاب المبادرات في مجالات خدمة الجامعة والمجتمع، أطلقت الجامعة ممثلة بوحدة جوائز التميز ، جوائز التميز في الخدمة المجتمعية، وجوائز المبادرات المتميزة والتي تخدم المجتمع.

جائزة المبادرات المتميزة ..

عبارة عن جائزة سنوية تمنحها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة والكليات والعمادات أصحاب المبادرات في مجالات خدمة الجامعة والمجتمع، وتهدف إلى إيجاد روح التنافس الشريف، وتبلغ قيمتها نحو أربعون ألف ريال، إضافة لشهادة تميز.

جائزة التميز في الخدمة المجتمعية ..

جائزة سنوية يتم منحها تقديراً من الجامعة واعترافاً بجهود أعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون خدمات مجتمعية مميزة، في خدمة المجتمع، وتهدف إلى إيجاد روح التنافس في تقديم الخدمات، وتستهدف جميع أعضاء الهيئة التدريسية، من شطري الطلاب والطالبات، حيث تبلغ قيمتها المالية نحو أربعة وعشرون ريالٍ، إضافة لشهادة تميز.

لجان خدمة المجتمع بالكليات ..

تحقيقاً للأدوار والمهام المنوطة بها فقد تم تشكيل لجان خدمة المجتمع بجميع الكليات والعمادات والمراكز بالجامعة، للعمل على الربط بين الجامعة وكافة شرائح وقطاعات المجتمع ومؤسساته من خلال تقديم البرامج التدريبية والتعليمية الأكاديمية والمهنية والتوعوية لأفراد المجتمع على اختلاف تخصصاتهم واهتماماتهم ومستوياتهم، وبالتنسيق مع كليات الجامعة وعماداتها.

خدمات مجتمعية مميزة ..

تتلخص أهداف لجان خدمة المجتمع فيما يلي: تحقيق رسالة الجامعة والكلية في توفير برامج مجتمعية تتوافق مع تطلعات واحتياجات المجتمع، إيجاد علاقات تضامنية مع كافة القطاعات الخارجية لتقديم خدمات مجتمعية مميزة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة، تفعيل دور الكلية في تنفيذ برامج مجتمعية نوعية لتعزيز مكانتها في المجتمع، تشجيع منسوبي الكلية على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، العمل على تفعيل الشراكات بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة، بالإضافة إلى إيجاد أوعية ومناشط تفاعلية تستقطب وتستثمر طاقات الشباب نحو المشاركة الإيجابية في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجامعة.