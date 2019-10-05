محمد صلاح يعتذر عن الانضمام لـ”منتخب مصر” : اسف مش هقدر أجي

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اعتذر اللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي عن الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة بوتسوانا وديا، في الـ14 من الشهر الجاري بعبارة “آسف مش هقدر أجي”.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه “الماتش”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن صلاح اعتذر لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الانضمام لمنتخب “الفراعنة”، برسالة “واتس آب”.

وأضاف حتحوت، أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، أعلن قبل أيام أنه استبعد صلاح عن معسكر المنتخب المقبل لإراحته.