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محمد صلاح يعتذر عن الانضمام لـ”منتخب مصر” : اسف مش هقدر أجي

محمد صلاح يعتذر عن الانضمام لـ”منتخب مصر” : اسف مش هقدر أجي
http://almnatiq.net/?p=782063
المناطق _ الرياض

اعتذر اللاعب الدولي المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي عن الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا لمواجهة بوتسوانا وديا، في الـ14 من الشهر الجاري بعبارة “آسف مش هقدر أجي”.

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، في برنامجه “الماتش”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن صلاح اعتذر لمحمد فضل، عضو اللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الانضمام لمنتخب “الفراعنة”، برسالة “واتس آب”.

وأضاف حتحوت، أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، أعلن قبل أيام أنه استبعد صلاح عن معسكر المنتخب المقبل لإراحته.

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