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الأمير عبدالعزيز الفيصل يكشف غداً تفاصيل “موسم الدرعيّة”

الأمير عبدالعزيز الفيصل يكشف غداً تفاصيل “موسم الدرعيّة”
http://almnatiq.net/?p=782070
المناطق _ الرياض

يستضيف حي الطريف التاريخي مساء الغد الحفل الرسمي لإعلان “موسم الدرعيّة”، الذي سيشهد استضافة المدينة التاريخية لمجموعة من البطولات الرياضيّة التي يترقبها العالم، إضافة إلى فعاليات ترفيهية كبرى ستجعل من الدرعيّة وجهة سياحيّة عالميّة.
وسيكشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، خلال الحفل الذي سيحضره أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من الوزراء والسفراء ومجموعة من ضيوف المملكة، عرضًا تفصيليًّا يشرح كل الجوانب المتعلقة بموسم الدرعية، ويكشف الستار عن حزمة من البطولات العالميّة الضخمة والفعاليات الترفيهية التي ستكون بانتظار رواد موسم الدرعيّة من داخل المملكة وخارجها، كما سيتم الكشف عن آلية الحصول على تذاكر تلك البطولات التي يترقبها العالم، إضافة إلى حضور متحدثين رسميين يمثلون الجهات المشاركة وعلى رأسها هيئة تطوير بوابة الدرعيّة، التي تنفّذ عمليات تطوير المدينة التاريخيّة، أحد جواهر اليونيسكو الخالدة.
يذكر أن مدينة الدرعيّة حققت نجاحًا عالميًّا باستضافتها الجولة الافتتاحيّة من سباق فورمولا إي الدرعيّة العام الماضي، بحضور عشرات الآلاف من الجماهير السعوديّة والسيّاح العالميين، بعد أن تم إطلاق تأشيرة “شارك” الرياضيّة التي أتاحت للجماهير من خارج المملكة حضور السباق.
ويتوقّع أن يكون الإقبال أكبر بكثير لفعاليات موسم الدرعيّة، بعد أن أطلقت المملكة التأشيرة السياحيّة للعديد من الجنسيات العالميّة، إضافة إلى حضور المزيد من المناسبات الدوليّة الأخرى في الدرعيّة التي سيتم إعلانها غدًا.

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