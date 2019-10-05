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“الزعاق” يوضح سبب الانبعاثات الدخانية في صحراء حائل

http://almnatiq.net/?p=782073
المناطق _ الرياض

أوضح الدكتور “خالد الزعاق” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك؛ أن الانبعاثات الدخانية في منطقة حائل هي عبارة عن مطامر للنفايات القديمة.

وقال “الزعاق” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هذه الانبعاثات الدخانية عبارة عن مطامر للنفايات القديمة، والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض.

وتابع “ينتشر بين الفينة والأخرى مقاطع لإنبعاثات دخانية في بعض المواقع، وأود الإفادة: أنها مطامر للنفايات القديمة والتي تشتعل بفعل فاعل أو عن طريق حرارة الأرض فيتصاعد غاز الميثان وغيرها من الأبخرة”.

وأضاف “ومن أمثال أهالينا فلان مثل حرق الدمالة، والدمالة هي مكان طمر روث البهائم، دخان الدماله يستمر”.

 

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