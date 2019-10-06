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وظائف تقنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس في شركة المراعي

وظائف تقنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس في شركة المراعي
http://almnatiq.net/?p=782108
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن توفر (6) وظائف تقنية شاغرة (للرجال) من حملة الدبلوم والبكالوريوس في كل من (الرياض، الخرج).

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– محلل أمن وجودة تقنية المعلومات – الرياض (Security & Quality Analyst)
المتطلبات الأساسية: بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنة ونصف.

– مطور تجربة المستخدم الرقمية – الرياض (Digital UX Developer)
المتطلبات الأساسية: بكالوريوس (هندسة برمجيات، برمجة) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– فني أجهزة حاسب – الخرج (Hardware Technician)
المتطلبات الأساسية: بكالوريوس (تقنية معلومات) مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة.

– مسؤول البيانات المشتركة لنظام ساب – الرياض (Sap Master Data Officer)
المتطلبات الأساسية: دبلوم (تقنية معلومات) مع معرفة جيدة في أنظمة ساب (لا يشترط الخبرة).

– مدير خدمات تقنية المعلومات – الرياض (IT Services Manager)
المتطلبات الأساسية: بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادله مع شهادات مهنية (المحددة في الوصف الوظيفي) وخبرة لا تقل عن 8 سنوات.

– محلل دعم نظام ساب – الرياض (SAP Support Analyst)
المتطلبات الأساسية: بكالوريوس في أي من تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب مع دورة تدريبية في أنظمة ساب وخبرة لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي.

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