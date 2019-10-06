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وزارة النقل : في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية

وزارة النقل : في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية
http://almnatiq.net/?p=782114
المناطق _ الرياض

ألزمت وزارة النقل في لائحتها المحدثة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه ملاك سيارات الأجرة بنقل المسافرين مجانا في حال عدم تشغيل العداد داخل السيارة، لسيارات «الأجرة العامة، والأجرة العائلية، وأجرة المطار»، ووضع عبارة أمام الركاب تنص على: «في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية»، إضافة إلى تغريم الحاصلين على ترخيص 3 آلاف ريال في حال عدم تشغيل العداد عند بدء الرحلة».
وحسب “عكاظ ” مكنت الوزارة المنشآت الراغبة في الحصول على ترخيص «سيارات أجرة عائلية» بتوفير 5 سيارات فقط كحد أدنى، بشرط أن تكون السيارات جديدة، ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها، وتختص سيارات الأجرة العائلية بنقل الركاب بقيادة كادر نسائي وطني مقابل أجر. فيما اشترطت أن لا يقل عدد سيارات الأجرة العامة في مدن «الرياض، مكة المكرمة، جدة» عن 250 سيارة، ولا يقل عن 100 سيارة في «المدينة المنورة، وحاضرة الدمام»، مع تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمحافظات بقرار من رئيس الهيئة العامة للنقل.
ومنعت وزارة النقل الحاصلين على ترخيص «أجرة المطار» من نقل الركاب من المدن إلى المطار، أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز، وقصرت استخدام سيارات الأجرة للنقل من المطار فقط إلى المدن والمراكز من خلال مواقف تحميل خاصة. ومكنت الوزارة الأفراد من ممارسة نشاط أجرة المطار في حال رغبتهم بشرط موافقة إدارة المطار، والحصول على ترخيص من الجهات ذات العلاقة.

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